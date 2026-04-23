В России может появиться единая надбавка за вредный стаж

В России могут расширить список профессий, получающих доплату к пенсии за вредность. Сейчас такая льгота есть только у двух категорий — бывших летчиков и шахтеров, причем сумму пересматривают каждый квартал. Размер выплаты зависит от того, как платили взносы их бывшие работодатели: для авиакомпаний ставка 14%, для угольщиков — 6,7%. Социальный фонд рассчитывает ее по отдельной формуле, учитывая стаж, личный заработок и отраслевые поступления. В итоге финансовая ситуация конкретного предприятия или целой отрасли напрямую влияет на карман пенсионера. Об этом сообщают Финансы Mail.

Председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов предлагает кардинально изменить логику: ввести единую федеральную профессиональную надбавку для всех, кто долго работал во вредных и опасных условиях — например, на химических комбинатах или металлургических заводах. По его мнению, базовую часть такой доплаты должен обеспечивать не отдельный бизнес, а вся пенсионная система в целом, чтобы накопления не зависели от того, закрылось предприятие или исправно ли оно платит взносы сегодня. Отраслевые сборы при этом можно оставить лишь как надстройку — для дополнительных выплат сверх гарантированной базы.

По словам парламентария, пенсионер перестанет быть заложником текущего состояния одной компании или отрасли. Для людей с ликвидированных заводов придется создавать отдельный механизм подтверждения стажа — через архивы, данные переучета и даже суды. Таким образом, доход пожилого человека будет определяться не квартальной отчетностью работодателя, а его собственным трудовым вкладом, реальной выслугой на вредном производстве и честно отработанными годами.

