В Домодедове вынесен приговор по уголовному делу о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков

Домодедовский городской суд поставил точку в уголовном деле, связанном с попыткой сбыта внушительной партии синтетических наркотиков. 31‐летний Сино Мухаммадов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, — покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Отягчающими обстоятельствами стали участие в организованной преступной группе и использование информационно‐телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Хронология преступления разворачивалась на протяжении первых четырех месяцев 2024 года. Мухаммадов, действуя в составе преступного сообщества, получил от соучастника точные сведения о местонахождении тайника с запрещенными веществами. В нем хранились метадон и эфедрон — общая масса изъятой партии превысила 2,9 кг.

Для реализации преступного замысла фигурант вместе с подельником предпринял ряд мер конспирации. В их числе — аренда двух автомобилей, которые должны были обеспечить транспортировку и временное хранение наркотиков. Правоохранительные органы сумели оперативно отследить действия злоумышленников и вмешаться до того, как партия попала к конечным потребителям.

Ключевой эпизод произошел в Домодедове: в автомобиле, припаркованном на улице Крыжова, полицейские обнаружили и изъяли более 2,4 кг наркотических веществ. Это стало первым весомым доказательством преступной деятельности группы. Однако злоумышленники не собирались останавливаться — они планировали перевезти оставшуюся часть партии в Калужскую область. Именно на этапе подготовки к транспортировке их задержали сотрудники правоохранительных органов. При личном досмотре у задержанных нашли еще свыше 500 г запрещенных веществ — эта находка дополнила уже собранную доказательную базу.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На текущий момент приговор не вступил в законную силу. Дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство.

