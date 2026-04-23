В Подмосковье с начала года на субсидии и льготы по ЖКУ направили 8,5 млрд рублей

В Подмосковье с начала 2026 года на субсидии и льготы по ЖКУ направили 8,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«С начала года субсидию получили свыше 75 тыс. семей, а компенсацию — более миллиона льготников», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Субсидии получают те семьи, у которых платеж за ЖКУ превышает максимально допустимую долю расходов (22%). Размер компенсации расходов на оплату ЖКУ зависит от льготной категории и может составлять от 30 до 100%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации котельных региона в этом году.