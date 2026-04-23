Крысу с помойки спасли неравнодушные жители Люберец

Контейнерная площадка на улице Камова в Люберцах стала местом драмы. В начале апреля неизвестная женщина выбросила на мусорку клетку с живой декоративной крысой. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Животное нашли неравнодушные жители ЖК — и теперь грызун живет в новой семье как любимый питомец, пишет REGIONS .

По словам очевидцев, женщина оставила клетку прямо на контейнерной площадке без какой-либо записки или предупреждения. Получается, что владелица равнодушно выбросила питомца по неизвестной причине. Жильцы дома обнаружили животное позже. В социальных сетях началось обсуждение, многие осудили землячку за жестокость.

«Зачем так с животным поступать, можно было в чате написать, что отдают и нашлись бы новые хозяева», — комментирует люберчанин Андрей.

Новый владелец крысы уже поделился видео с питомцем в сети. Выяснилось, что это мальчик. С грызуном, к счастью, все в порядке. Однако он до сих пор недоумевает, как можно было так обойтись со своим любимцем.

Ветеринарный врач Анна Еремина утверждает, что шансы декоративной крысы выжить на улице в середине весны фактически равны нулю, и это является подтвержденным медицинским фактом. По ее словам, такие животные принципиально отличаются от своих диких сородичей, прежде всего отсутствием густого подшерстка. Специалист поясняет, что апрельские холода и резкие температурные колебания смертельны для питомцев: они мгновенно переохлаждаются, что приводит к гибели от гипотермии или стремительно развивающейся пневмонии.

Помимо физиологических особенностей, домашние грызуны совершенно не приспособлены к поиску пропитания в городской среде и не обладают навыками защиты от естественных врагов, таких как собаки, кошки или вороны. Из-за отсутствия страха перед людьми они становятся максимально уязвимыми. Анна Еремина призывает горожан не совершать жестоких поступков и напоминает, что если животное стало обузой, его всегда можно пристроить через тематические группы в соцсетях или соседские чаты.

По мнению ветеринара, оставлять домашнее существо на верную смерть на улице — это акт крайней жестокости. Случай с крысой из Люберец, которая нашла новый дом после жизни на помойке, является редким исключением. Согласно экспертной статистике, из сотни декоративных грызунов, оказавшихся весной на улице, не выживает ни один.

