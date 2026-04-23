Проекты Группы Родина представили на форуме ParkSeason Expo 2026

Группа Родина стала участником международного форума ParkSeason Expo 2026, который прошел в Москве выставочном комплексе «Тимирязев центр». Проекты компании на пленарном заседании представил совладелец и сооснователь Владимир Щекин, передает 360.ru.

Участниками дискуссии на тему развития комфортной городской среды также стали заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, международные эксперты из стран БРИКС.

«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития», — подчеркнул Щекин.

В ходе дискуссии он представил проекты, которые отражают интегрированный подход компании к комплексному развитию территорий. Среди них – «Район российских дизайнеров» со спортивно-образовательным комплексом «Черный кристалл», дизайн-бульваром и доступом к пешеходно-тренировочному ландшафтному парку, квартал здоровой жизни «СОЮЗ» со спортивной инфраструктурой, семейный кластер «Родина Парк».

Щекин подчеркнул, что современная городская среда оказывает большое влияние на здоровье, продуктивность и социальное поведение человека. Глава компании добавил, что польза от вложений в спортивную и другую инфраструктуру уже прослеживается в кластерах. Так, например, растет вовлеченность в спорт, посещаемость секций, увеличиваются инвестиции семей в образование и снижаются траты на сладкое и алкоголь.

