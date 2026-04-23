В ЖК «Новый Весенний» Подольска стартовала кирпичная кладка внешних стен

В Подольске на территории ЖК «Новый Весенний» от девелопера G3 Group | Джи Три Групп возобновились активные работы, строительство перешло в новую фазу — специалисты ведут армирование и бетонирование вертикальных конструкций, формируют несущий каркас будущих зданий, выполняют работы по наружной каменной кладке стен и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строителям предстоит завершить возведение верхних этажей, провести монтаж кровли, инженерных систем, установку окон, фасадные и отделочные работы. Кроме того, они обустроят детские и спортивные площадки, наземную парковку по периметру. В доме предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже.

В жилом комплексе представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Покупатели могут выбрать варианты с чистовой или предчистовой отделкой, а также без отделки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.