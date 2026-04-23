Жители Московской области теперь могут решить вопросы ЖКХ в офисах МФЦ

В Подмосковье вопросы ЖКХ можно решить в центрах «Мои Документы»
В регионе стартовал новый сервис для удобства жителей: специалисты Московского областного единого расчетного центра (МосОблЕИРЦ) начали принимать посетителей в центрах «Мои Документы». Теперь решить вопросы по коммунальным начислениям можно в формате «одного окна» рядом с другими услугами МФЦ. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пилотный проект запущен в 11 многофункциональных центрах региона. Инициатива реализована совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и призвана сделать взаимодействие граждан с системой ЖКХ проще и доступнее.
Раньше, чтобы уточнить данные по платежам или получить справку об отсутствии задолженности, жителям приходилось ехать в офисы расчетного центра. Это отнимало время и создавало дополнительные неудобства. Теперь все основные операции по ЖКХ можно выполнить в привычных офисах «Мои Документы», не тратя время на дополнительные визиты.
Список МФЦ, участвующих в пилотном проекте:
- г. о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1;
- г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7Б;
- г. о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39;
- г. о. Люберцы, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4. корп. 1, пом. 33;
- г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;
- г. о. Щелково, п. Монино, Новинское ш., д. 6;
- г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 4;
- г. о. Наро-Фоминск, г. Верея, Советская пл., д. 2;
- г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 11А;
- г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8;
- г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14.
