Жители Московской области теперь могут решить вопросы ЖКХ в офисах МФЦ

В регионе стартовал новый сервис для удобства жителей: специалисты Московского областного единого расчетного центра (МосОблЕИРЦ) начали принимать посетителей в центрах «Мои Документы». Теперь решить вопросы по коммунальным начислениям можно в формате «одного окна» рядом с другими услугами МФЦ. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пилотный проект запущен в 11 многофункциональных центрах региона. Инициатива реализована совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и призвана сделать взаимодействие граждан с системой ЖКХ проще и доступнее.

Раньше, чтобы уточнить данные по платежам или получить справку об отсутствии задолженности, жителям приходилось ехать в офисы расчетного центра. Это отнимало время и создавало дополнительные неудобства. Теперь все основные операции по ЖКХ можно выполнить в привычных офисах «Мои Документы», не тратя время на дополнительные визиты.

Список МФЦ, участвующих в пилотном проекте:

г. о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1;

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7Б;

г. о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39;

г. о. Люберцы, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4. корп. 1, пом. 33;

г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;

г. о. Щелково, п. Монино, Новинское ш., д. 6;

г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 4;

г. о. Наро-Фоминск, г. Верея, Советская пл., д. 2;

г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 11А;

г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8;

г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.