«Вот это банки!»: звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов показал результат тренировок

Сергей Бурунов, известный миллионам зрителей по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы», в свои 49 лет доказывает, что возраст — не помеха для кардинальных перемен.

Как пишет Super.ru, в последнее время актер все чаще удивляет поклонников не только новыми работами, но и своей трансформированной фигурой. Однако недавний пост в социальных сетях, где Бурунов продемонстрировал накачанные руки, вызвал настоящий фурор.

Личный тренер актера снял видео с тренировки. Он не скрывал восторга и прокомментировал результат одним емким выражением: «Вот это банки! Трехлитровые». И, надо сказать, с ним трудно поспорить.

Что же подтолкнуло артиста к таким серьезным изменениям? Как выяснилось, главной мотивацией стала любовь. Бурунов состоит в отношениях с бизнесвумен Екатериной Леви, и именно она вдохновила его сбросить лишний вес и заняться собой.

В результате комплексной работы над собой актер похудел на 15 кг, причем делал это не через изнурительные диеты, а через разумный подход к здоровью. Бурунов регулярно тренируется в спортзале, но не забывает и о других видах активности: он много плавает, а зимой встает на лыжи. Для контроля качества сна артист даже носит специальный фитнес-браслет, который помогает отслеживать восстановление организма.

Напомним, что публике роман Бурунова и Леви стал известен еще в мае 2024 года, когда пару впервые заметили вместе на Премии Художественного театра. Весь вечер актер и его избранница не отпускали друг друга, держась за руки, и с тех пор их отношения только крепнут.

