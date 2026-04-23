Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой помощи в Подмосковье

По его словам, за последние годы в регионе внедрили единую диспетчерскую и IP-телефонию; отказались от привязки бригад к подстанциям; оснастили машины планшетами и выстроили связку «бригада — диспетчерская — стационар»; запустили дистанционную диагностику и кардиопульт; усилили оснащение реанимобилей и обучение специалистов.

Глава региона отметил, что в Подмосковье работает 560 бригад скорой медпомощи. Всего в системе трудятся свыше 10 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. — на выездах. Для специалистов действуют различные меры поддержки. Это соципотека, которой за 10 лет воспользовались 311 человек; компенсация аренды жилья, которую ежемесячно получают более 2,4 тыс. человек; программа «Приведи друга», в рамках которой за 2025 год в регион пришли работать 113 специалистов.

«У каждого специалиста — тысячи выездов, за которыми стоят спасенные жизни. Спасибо Минздраву России за поддержку. И, конечно, всем, кто работает в скорой помощи — врачам, фельдшерам, сотрудникам медицины катастроф, диспетчерам. Тем, кто спасает жизни на смене, на выезде, у телефона. Отдельная благодарность коллегам, которые несут службу в Курской области и новых регионах», - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев открыл съезд и поприветствовал его участников.