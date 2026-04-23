КПО Подмосковья за три месяца отправили на переработку около 5,7 тыс. тонн металла

Около 5,7 тыс. тонн металла передали на переработку КПО Подмосковья за квартал
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Подмосковные комплексы по переработке отходов за первый квартал 2026 года отобрали и передали на вторичную переработку около 5,7 тыс. тонн металла. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На предприятиях для отделения металла используются сильный магнит и вихретоковые сепараторы. После этого отобранный металл очищают от остаточных загрязнений и переплавляют. Из вторсырья производят металлические листы, стержни, проволоку, арматуры.
«Так, старые консервные банки, сломанные холодильники и бытовая техника из подмосковных контейнеров возвращаются в стройку и промышленность, экономя природные ресурсы региона», - отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 25 апреля в регионе пройдет Всероссийский субботник.