Более 14 тыс. тонн пластика отправили на переработку в Подмосковье за первый квартал 2026 года

Комплексы по переработке отходов Подмосковья за первые три месяца 2026 года передали на переработку 14,6 тыс. тонн пластиковых отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На заводах, которые занимаются переработкой пластика, вторсырье сортируют по типу полимера и цвету. После этого удаляют крышки и этикетки, дробят изделия, моют и сушат. В результате образуются чистые ПЭТ-хлопья.

Такие хлопья можно многократно перерабатывать. Из них производят шумоизоляциюи, багажные полки, геотекстиль, новую упаковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе пройдет Всероссийский субботник. В его рамках приведут в порядок дворовые и общественные пространства, в том числе территории будут очищены от мусора.