В парках Московской области проводится влажная обработка от клещей

Чтобы сделать отдых в парках Подмосковья максимально безопасным, в регионе стартовала акарицидная обработка зеленых зон. Цель мероприятий — существенно сократить популяцию клещей и минимизировать риск укусов для посетителей. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Специалисты применяют проверенный метод влажной дезинсекции: специальное акарицидное средство равномерно распыляют на траву, кустарники и деревья по всей территории парковых зон. Препарат эффективно снижает общую численность насекомых. Такой подход позволяет создать безопасную среду для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха на свежем воздухе.

Работы проводят с соблюдением всех санитарных норм и правил. За сутки до начала обработки жители и гости парков получают уведомление через чат общественного совета. В день проведения мероприятий доступ на территорию временно ограничивают: как правило, процедуру назначают на утренние часы. После завершения работ специалисты устанавливают информационные таблички, предупреждающие о проведенной обработке.

На текущий момент акарицидные мероприятия уже успешно проведены во многих популярных парках региона. Среди них Городской парк в Волоколамске, в Люберцах парк Сказок, лесопарк «Лесная Опушка» и территория у Малаховского озера, парк Победы и парк Вербилки в Талдоме, Центральный парк в Жуковском и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.