«Отказался идти в штрафизолятор»: заключенный набросился на конвоира и получил плюс 11 лет

Не захотел сидеть в штрафном изоляторе — и накинулся на тюремщика. В Архангельской области суд вынес приговор 29-летнему осужденному. Ни много ни мало — 11 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Инцидент произошел 19 декабря прошлого года. У заключенного накопились дисциплинарные нарушения, и сотрудник колонии повел его в ШИЗО. Конвоир действовал по закону, но арестанту это не понравилось. Он отказался выполнять требования, а затем применил физическую силу к представителю учреждения. Напал на того, кто должен был обеспечивать порядок.

Следственный комитет квалифицировал это как дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (статья 321 УК РФ). Суд согласился. Теперь к прежнему наказанию добавились новые годы. Итоговый срок — 11 лет колонии строгого режима.

