Актер Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за съемки в фильме

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон побил рекорд по самому высокому гонорару в кино. Съемки в фильме «Красный» принесут ему $50 млн, сообщает портал The Direct.

Бывший рестлер самоанского происхождения обошел Роберта Дауни-младшего, заработавшего $40 млн за роль Железного человека в фильме «Капитан Америка: Гражданская война». Еще дальше остались Джонни Депп («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Уилл Смит («Освобождение») с их $35 млн.

Ранее самым высоким гонораром Скалы были $23,5 млн за участие в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Джонсон сыграл Царя скорпионов, Геракла и снялся в шести «Форсажах». Ранее стало известно, что актер согласился вернуться к роли Люка Хоббса в десятом «Форсаже».