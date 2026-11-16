Более 240 бойцов СВО устроились на предприятия Подмосковья после экскурсий проекта «Промышленный туризм»

Более 2,4 тыс. участников СВО и членов их семей посетили заводы Подмосковья по проекту «Промышленный туризм». При этом свыше 240 человек в результате получили работу. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего с 2025 года в 50 округах региона провели 256 экскурсий на более чем 200 предприятиях. В частности, 107 экскурсий организовали в 2025 году и еще 149 — с начала 2026 года. На встречах гости изучают производство, общаются с руководством заводов, а также получают консультации по обучению и вакансиям.

Больше всего экскурсий провели в Дубне, Серпухове, Люберцах, Балашихе, Химках и Жуковском.

С января 2026 года программу расширили: на заводы теперь также водят старшеклассников и студентов.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.