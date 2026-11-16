Более 800 автомобилей исключили из реестра такси Подмосковья за нарушение оформления

С начала года из регионального реестра такси Подмосковья исключили 859 автомобилей за несоблюдение стандарта оформления. Всего дорожные камеры зафиксировали около 6 тыс. машин с такими нарушениями, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По правилам, кузов такси должен быть белым. Также на машине обязательны оранжевый фонарь на крыше, шашечный пояс, желтые полосы по бокам и темно-серые на бамперах.

Нарушения фиксируют автоматические камеры без участия инспекторов. Если машина перекрашена, оклеена частично или потеряла нужный вид, перевозчик получает предостережение. При повторном нарушении автомобиль удаляют из реестра.

Сейчас в реестре легкового такси Московской области числится более 115 тыс. машин и свыше 29 тыс. перевозчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.