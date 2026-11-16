В Городском округе Пушкинский обращений по вопросам водоснабжения стало меньше на 59%

Добиться позитивной динамики в водной сфере удалось за счет возвращения сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальную собственность и активного участия округа в региональных программах. На сегодняшний день уже запущен водозаборный узел (ВЗУ) №42 в Левково, а объекты №12 в Пушкино и №14 в Правдинском находятся на финальной стадии готовности. На следующий год запланировано обновление ВЗУ №1, 3, 8 и 18, а на узле №6 по госпрограмме смонтируют станцию обезжелезивания. Реализация всех намеченных проектов обеспечит чистой водой почти 93 тысячи человек.



Параллельно в округе усилили техническую базу коммунальных служб: за последние годы парк пополнился 15 машинами от региональных министерств ЖКХ и энергетики, а еще четыре единицы приобрели на средства местного бюджета. По словам главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова, муниципалитет уверенно входит в отопительный сезон — к работе в зимних условиях готовы 37 единиц спецтехники, три дизель-генератора, семь аварийных бригад и полностью укомплектованный материальный резерв.



Отдельное внимание на совещании уделили выполнению наказов избирателей, которых за время минувшей кампании собрали более 27 тысяч. Эти предложения легли в основу программы местного отделения «Единой России» и затрагивают ключевые для горожан темы: благоустройство, общественный транспорт, ЖКХ и дорожную сеть. В частности, в округе активно продвигается проект строительства Правдинского переезда — документация уже получила одобрение госэкспертизы, объект включили в госпрограмму, а сейчас проходят торги по выбору подрядчика для строительно-монтажных работ.