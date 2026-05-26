На 60-м году жизни умер рэпер Роб Бэйс

В мире хип-хопа произошла невосполнимая потеря: 22 мая в возрасте 59 лет скончался легендарный рэпер Роб Бэйс, пишет «Леди.Mail». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. О трагедии сообщили на официальной странице музыканта в социальных сетях. Бэй родился 18 мая 1967 года. В последние часы жизни артист находился в окружении самых близких людей.

Наибольшую известность Роб получил как участник хип-хоп-дуэта Rob Base & DJ E-Z Rock. Их дебютный альбом It Takes Two, выпущенный в 1988 году, мгновенно стал платиновым.

Такие песни Рэя, как Joy and Pain и Get on the Dance Floor, разошлись на цитаты и до сих пор считаются классикой золотой эры хип-хопа. Сэмплы из этих композиций до сих пор используют многие современные исполнители.

Ранее стало известно о смерти выдающегося джазового саксофониста Сонни Роллинза.