Актер Машков прокомментировал суть спектаклей о спецоперации
Фото: [©Сергей Пятаков/РИА Новости]
По словам художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова, спектакли и кинофильмы о спецоперации будут восприняты с болью. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что пока их время еще не настало, потому что необходимо осознать всю суть происходящего.
По мнению актера, запрос людей, которые живут в мирных условиях понятен. Однако пока об этом пишут военкоры, слова которых впоследствии и станут основой киносценариев и сценариев спектаклей об спецоперации.