Актер Машков прокомментировал суть спектаклей о спецоперации

По словам художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова, спектакли и кинофильмы о спецоперации будут восприняты с болью. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что пока их время еще не настало, потому что необходимо осознать всю суть происходящего.

По мнению актера, запрос людей, которые живут в мирных условиях понятен. Однако пока об этом пишут военкоры, слова которых впоследствии и станут основой киносценариев и сценариев спектаклей об спецоперации.