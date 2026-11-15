Сафонов против бывшей жены: спор о воспитании дочери дошел до суда в Адыгее

Экс-жена Сафонова попросила суд в Адыгее обязать вратаря воспитывать дочь

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Бывшая жена вратаря сборной России и ПСЖ Матвея Сафонова обратилась в суд Адыгеи — Анастасия Сафонова просит обязать футболиста участвовать в воспитании дочери, сообщает РИА Новости-Спорт со ссылкой на судебные материалы.

Анастасия Сафонова требует, чтобы спортсмен исполнял решение Никулинского суда Москвы. Этот документ, помимо прочего, установил порядок общения футболиста с дочерью — лично или, если он находится за границей, по телефону.

По словам заявительницы, Сафонов уклоняется от исполнения судебного решения в этой части — несмотря на нормы Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей. Иск рассмотрят в суде Адыгеи в середине ноября.

С первой женой Анастасией вратарь расстался в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал его выплачивать ¼ доходов на содержание дочери.

Параллельно спор идет и в Конституционном суде. Сафонов обратился туда с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов: по мнению спортсмена, при отсутствии соглашения об уплате алиментов она мешает установить их размер в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка. Решение по этому делу КС РФ огласит 17 ноября.

В свою очередь в Конституционный суд обратилась и Анастасия Сафонова — она обвинила бывшего супруга в сокрытии доходов и попросила обязать его раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.

Актуально

Читайте также

200 гимнастов, 14 муниципалитетов: Наро-Фоминск принимает чемпионат Подмосковья

200 гимнастов, 14 муниципалитетов: Наро-Фоминск принимает чемпионат Подмосковья

Умер лидер «Разных людей» Александр Чернецкий

Умер лидер «Разных людей» Александр Чернецкий

«Мне казалось, что он просто неусидчивый»: звезда «Универа» Кожевникова рассказала о диагнозе сына

«Мне казалось, что он просто неусидчивый»: звезда «Универа» Кожевникова рассказала о диагнозе сына

Резидентка Comedy Club пережила потерю ребенка

Резидентка Comedy Club пережила потерю ребенка

Звезда «Ванильного неба» Пенелопа Крус объяснила переезд из США в Испанию

Звезда «Ванильного неба» Пенелопа Крус объяснила переезд из США в Испанию

Анна Чиповская рассекретила новые отношения

Анна Чиповская рассекретила новые отношения

Ярче всех на прощании: Бабкина выбрала красное пальто для церемонии прощания с Федосеевой-Шукшиной

«Для меня это огромная боль»: Волочкова высказалась о конфликте с дочерью

«Для меня это огромная боль»: Волочкова высказалась о конфликте с дочерью

Осенний шахматный турнир Подмосковья пройдет в Дубне

Осенний шахматный турнир Подмосковья пройдет в Дубне

«Нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно»: Олешко высказался о современном кино

«Нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно»: Олешко высказался о современном кино

«Принципиально остается в Лос‑Анджелесе»: Мэтт Деймон рассказал, почему Бен Аффлек отказывается от ролей

«Принципиально остается в Лос‑Анджелесе»: Мэтт Деймон рассказал, почему Бен Аффлек отказывается от ролей

Не просто липосакция: Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза

Не просто липосакция: Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза