Сафонов против бывшей жены: спор о воспитании дочери дошел до суда в Адыгее

Бывшая жена вратаря сборной России и ПСЖ Матвея Сафонова обратилась в суд Адыгеи — Анастасия Сафонова просит обязать футболиста участвовать в воспитании дочери, сообщает РИА Новости-Спорт со ссылкой на судебные материалы.

Анастасия Сафонова требует, чтобы спортсмен исполнял решение Никулинского суда Москвы. Этот документ, помимо прочего, установил порядок общения футболиста с дочерью — лично или, если он находится за границей, по телефону.

По словам заявительницы, Сафонов уклоняется от исполнения судебного решения в этой части — несмотря на нормы Семейного кодекса РФ о правах и обязанностях родителей по воспитанию детей. Иск рассмотрят в суде Адыгеи в середине ноября.

С первой женой Анастасией вратарь расстался в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал его выплачивать ¼ доходов на содержание дочери.

Параллельно спор идет и в Конституционном суде. Сафонов обратился туда с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов: по мнению спортсмена, при отсутствии соглашения об уплате алиментов она мешает установить их размер в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка. Решение по этому делу КС РФ огласит 17 ноября.

В свою очередь в Конституционный суд обратилась и Анастасия Сафонова — она обвинила бывшего супруга в сокрытии доходов и попросила обязать его раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.