Печень может отказать из-за травяного сбора: названы опасные БАДы

Привычка пить травяные сборы для похудения, очищения организма и улучшения пищеварения может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Некоторые растительные экстракты способны вызывать токсическое поражение печени, а в тяжелых случаях — приводить к печеночной недостаточности. Какие популярные средства требуют особой осторожности и как распознать опасные последствия самолечения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, главная ошибка многих людей заключается в том, что они считают растительные препараты безвредными.

«Травяные сборы и БАДы могут навредить печени. Печень перерабатывает все, что попадает в организм, и „натуральное“ не значит „безопасное“», — предупредила Сухорукова.

Особую осторожность следует проявлять с концентрированными экстрактами зеленого чая, которые продаются в капсулах и часто входят в состав средств для похудения. Речь идет именно о высококонцентрированных добавках, а не об обычном чае, который заваривают дома.

Риски также связаны с приемом чистотела, володушки и некоторых многокомпонентных препаратов традиционной китайской медицины. Отдельную опасность могут представлять высокие дозировки и продолжительное употребление растительных средств.

Коварство подобных осложнений заключается в том, что человек не всегда сразу связывает ухудшение самочувствия с приемом БАДов. Между тем повреждение печени может развиваться постепенно.

«Первые тревожные признаки: необъяснимая слабость, тошнота, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз, боль в правом подреберье, зуд кожи», — перечислила гастроэнтеролог.

При появлении таких симптомов на фоне употребления травяных сборов или добавок необходимо прекратить их прием и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врач может назначить исследования крови, в том числе анализы на АЛТ, АСТ и билирубин, чтобы оценить состояние печени.

В тяжелых случаях последствия бесконтрольного употребления растительных препаратов могут оказаться критическими. Некоторые виды добавок связывают с острым поражением печени, требующим госпитализации и специализированного лечения.

«До печеночной недостаточности дойти, к сожалению, вполне реально — такие случаи регулярно регистрируются по всему миру», — подчеркнула Сухорукова.

Специалист советует не превращать прием трав и БАДов в постоянную привычку, не превышать рекомендованные дозировки и учитывать возможные противопоказания и взаимодействия с лекарствами. Перед началом приема подобных средств лучше проконсультироваться с врачом, особенно если уже имеются заболевания печени.