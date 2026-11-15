В Хакасии загадочно пропал мужчина после звонков и жалоб на погоню

В Хакасии уже около недели продолжаются поиски 52-летнего перегонщика автомобилей, который бесследно исчез на трассе после серии тревожных звонков родным и в экстренные службы. О загадочном инциденте со ссылкой на мать пропавшего сообщает телеканал РЕН ТВ .

Мужчина перегонял машину под заказ из Владивостока, однако в ночь на 10 ноября связь с ним прервалась. По предварительной информации, в пути у иномарки оказалась повреждена выхлопная система, из-за чего выхлопные газы начали проникать прямо в салон. После этого поведение водителя резко изменилось: он принялся звонить в службу спасения и близким.

Как рассказала журналистам мать пропавшего, в телефонных беседах ее сын говорил о неких шпионах и уверял, что его преследуют. Последний раз он вышел на связь около трех часов ночи — жаловался на пронизывающий холод и спрашивал, не пришло ли время прощаться. Сразу после этих слов телефон отключился. Позже машину нашли брошенной на обочине с распахнутыми дверями. Семья не теряет надежды и предполагает, что дезориентированного водителя могли подобрать попутные автомобилисты.

Похожий случай таинственного исчезновения ранее произошел в Якутии. Там мужчина отправился с друзьями в поход по Вилюйскому району, отошел от компании в лесной массив в местности Харандаас и не вернулся. Примечательно, что поисковую операцию запустили лишь спустя две недели, когда тревогу забили его близкие. Ситуацию подогревает тот факт, что неподалеку от этого места находится известная аномальная зона, которой местные жители приписывают мистические свойства.