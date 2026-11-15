Теннисистка Соболенко извинилась резкие слова в адрес украинцев

Попавшая в «Миротворец» теннисистка Соболенко извинилась перед украинцами

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Белорусская теннисистка Арина Соболенко принесла извинения за эмоциональный срыв и грубую реплику в адрес болельщиков во время матча Итогового турнира WTA. Соответствующее обращение спортсменка опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Инцидент произошел в ходе встречи белоруски с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Во время одного из напряженных розыгрышей Соболенко не сдержалась и нецензурно высказалась в сторону группы зрителей с Украины, которые, по ее мнению, создавали помехи игре.

В своем посте спортсменка уточнила, что ее резкая реакция не имела никакого отношения к сопернице по корту. По словам Соболенко, из равновесия ее вывели несколько фанатов, слишком агрессивно радовавшихся ее промахам. Теннисистка признала, что поддалась моменту и ей «стоило иначе справиться с фрустрацией», после чего попросила прощения у всех, кого задели ее слова.

На счету 28-летней спортсменки солидный список регалий: она четырежды выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде и дважды — в парном (US Open в 2019-м и Australian Open в 2021-м). Кроме того, белоруска два раза доходила до финала Итогового турнира WTA (в 2022 и 2025 годах) и завоевала 30 титулов под эгидой ассоциации, включая 24 одиночных трофея.

Стоит напомнить, что ранее Арина Соболенко 15 ноября была включена в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец»*.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ

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