Дмитрий Нагиев запустил пикантный курс по раскрепощению за полмиллиона рублей

Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев открыл продажу мест на новый трехдневный тренинг Next Level («Импровизация»), стоимость которого составляет около ₽550 тыс. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash, в программу обучения входят борьба с зажимами, практика на раздевание и финальная вечеринка с диджей-сетом от самого артиста и его сына Кирилла.

Интенсив запланирован на 25–27 января, а в финальный день учеников ждет выпускной концерт. При этом организаторы не дают стопроцентной гарантии, что вечеринка точно состоится. Набор в группу строго ограничен — попасть на обучение смогут всего 20 человек. За внушительную сумму наставники обещают избавить клиентов от нерешительности, снизить уровень тревожности и научить молниеносно реагировать в любых ситуациях. Одним из самых обсуждаемых пунктов расписания стала практика на раздевание.

Примечательно, что ценник на проекты шоумена вырос более чем вдвое: аналогичные по длительности прошлые актерские курсы обходились желающим в ₽270 тыс. По информации источника, сейчас команда Нагиева активно зазывает на поток самых лояльных выпускников прошлых лет, но, несмотря на усилия, ажиотажа вокруг билетов нет и продажи идут вяло.

Ранее, в марте, агентство РИА Новости сообщало о куда более впечатляющих финансовых успехах артиста на ниве инфобизнеса. На февральском трехдневном интенсиве по личностному росту в Дубае, который собрал 25 участников, Нагиев смог заработать более ₽13 млн. Тогда в роли преподавателей вместе с ним выступили его сын Кирилл и композитор Александр Шульгин.