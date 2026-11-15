Турэксперты назвали 5 способов сэкономить в осенней поездке

На фоне снижения спроса на поездки по стране туристы ищут способы сократить расходы. Эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова рассказала «Газете.ру» о пяти проверенных правилах бюджетного отдыха.

Осенний сезон отметился спадом интереса к внутреннему туризму — число бронирований отелей на праздничные даты сократилось на 6,4% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость проживания и услуг не снижается, заставляя путешественников искать разумные компромиссы.

Главной статьей непредвиденных трат эксперт назвала спонтанные обеды в эпицентре туристической активности. Кафе на центральных улицах держат ценники на максимуме исключительно за счет потока проходящих мимо людей. Юлия советует отходить вглубь жилых кварталов хотя бы на три квартала: в таких заведениях обедают местные жители, а цены оказываются в разы адекватнее при высоком качестве еды.

Еще одна популярная ловушка для приезжих подстерегает прямо на выходе из вокзалов и аэропортов. Соглашаться на услуги частных водителей не стоит — надежнее заказывать машину через мобильные приложения, где фиксированная стоимость известна заранее и исключает сюрпризы на месте.

Аналогичный подход касается и культурной программы. Покупать экскурсии на ресепшене отеля удобно, но переплата за гостиничный сервис бывает существенной. Аналогичные предложения у независимых организаторов или на специализированных агрегаторах часто стоят дешевле. Экономить можно и на посещении музеев с парками, если планировать визиты на утро будней или вечерние часы, избегая очередей и переплат за ускоренный проход.

Замыкает список финансовых правил жесткий контроль за суточными тратами. Эксперт рекомендует установить дневной лимит и регулярно сверяться с банковским приложением, чтобы вовремя заметить превышение бюджета. Самым главным пунктом специалист назвала именно гастрономический выбор: отказ от ресторанов у главных памятников архитектуры сбережет бюджет эффективнее остальных мер, а аутентичные кафе для местных нередко становятся лучшим впечатлением от всей поездки.