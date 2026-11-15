Массовый налет БПЛА: жители российского города остались без горячей воды

Горячее водоснабжение в Нижнекамске временно отключили после налета БПЛА

Безопасность
Кухонный кран

Фото: [Кухонный кран/Медиасток.рф]

В Нижнекамске временно приостановили подачу горячего водоснабжения после утренней атаки беспилотников на Татарстан. Об этом в воскресенье заявил глава города Радмир Беляев, уточнив, что ограничения носят технический характер, а местные власти уже развернули пункты для расселения жильцов пострадавшего дома.

Утро воскресенья обернулось для жителей Нижнекамска коммунальными неудобствами: компания «Татэнерго» приняла решение временно перекрыть горячую воду. По словам мэра Радмира Беляева, эта вынужденная мера необходима для того, чтобы гарантировать безопасную работу всей системы теплоснабжения. Ожидается, что ресурс вернется в квартиры горожан ориентировочно после 20:00.

Причиной экстренных мер стал массированный налет дронов на Закамскую зону республики, к которой относится и Нижнекамск. Удар пришелся не только по местной промзоне, но и задел гражданскую инфраструктуру — повреждения получил один из многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в результате инцидента есть раненые. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм пока не разглашаются, однако медики уже оказывают людям всю необходимую помощь. Погибших среди мирного населения, к счастью, удалось избежать.

Чтобы обезопасить людей, жильцов поврежденной многоэтажки оперативно эвакуировали. Для них в городе уже подготовили и открыли два пункта временного размещения, где гражданам готовы предоставить все необходимое на время восстановительных работ.

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