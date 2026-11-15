«Смотрю и очень страшно»: Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов

Регина Тодоренко не может сбросить вес после рождения третьего сына — жесткие диеты ей не помогают. Жена Влада Топалова призналась в проблемах со здоровьем и решилась на важный шаг, сообщает KP.RU .

После третьих родов Регина Тодоренко заметно располнела. Жена Влада Топалова, по ее собственному признанию, перепробовала массу способов вернуть прежнюю форму, однако все попытки оказались безрезультатными. Жесткие диеты даются артистке тяжело, а вес упорно не уходит.

В итоге многодетная мама решилась на нестандартный шаг — наняла личного повара. Специалист готовит для нее специальное питание, и теперь Регина придерживается особого меню, подобранного под ее ситуацию.

Тодоренко не скрывает, что переживает из-за изменений во внешности.

«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх», — рассказывала Регина.

По словам звезды, мысли о том, что тело восстанавливается медленнее, чем хотелось бы, не отпускают ее.

Напомним, у 36-летней Тодоренко трое детей. Михаил родился 5 декабря 2018 года, Мирослав — в июле 2022 года, а Федор появился на свет в сентябре 2024 года. После рождения младшего сына артистка жаловалась, что практически не скинула вес.

«Сейчас я выгляжу хуже… Самое грустное, что сейчас я вешу всего на один килограмм меньше, чем во время беременности».

Таким образом, борьба за прежнюю форму для Тодоренко пока остается непростым испытанием — и теперь на помощь звезде пришел не только спорт и диеты, но и профессиональный повар.