«Смотрю и очень страшно»: Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов
Регина Тодоренко честно рассказала о проблемах со здоровьем после третьих родов
Фото: [соцсети]
Регина Тодоренко не может сбросить вес после рождения третьего сына — жесткие диеты ей не помогают. Жена Влада Топалова призналась в проблемах со здоровьем и решилась на важный шаг, сообщает KP.RU.
После третьих родов Регина Тодоренко заметно располнела. Жена Влада Топалова, по ее собственному признанию, перепробовала массу способов вернуть прежнюю форму, однако все попытки оказались безрезультатными. Жесткие диеты даются артистке тяжело, а вес упорно не уходит.
В итоге многодетная мама решилась на нестандартный шаг — наняла личного повара. Специалист готовит для нее специальное питание, и теперь Регина придерживается особого меню, подобранного под ее ситуацию.
Тодоренко не скрывает, что переживает из-за изменений во внешности.
«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет нескоро. Всегда есть этот страх», — рассказывала Регина.
По словам звезды, мысли о том, что тело восстанавливается медленнее, чем хотелось бы, не отпускают ее.
Напомним, у 36-летней Тодоренко трое детей. Михаил родился 5 декабря 2018 года, Мирослав — в июле 2022 года, а Федор появился на свет в сентябре 2024 года. После рождения младшего сына артистка жаловалась, что практически не скинула вес.
«Сейчас я выгляжу хуже… Самое грустное, что сейчас я вешу всего на один килограмм меньше, чем во время беременности».
Таким образом, борьба за прежнюю форму для Тодоренко пока остается непростым испытанием — и теперь на помощь звезде пришел не только спорт и диеты, но и профессиональный повар.