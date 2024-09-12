Актера Бориса Щербакова выписали из больницы после сердечного приступа

Актера Бориса Щербакова, который ранее попал в больницу с легким сердечным приступом, выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полученную от его жены информацию.

В настоящее время артист пребывает дома и не жалуется на свое самочувствие. Народный артист попал в кардиологию института имени Склифосовского 11 сентября, медикам которой понадобились лишь сутки на то, чтобы привести пациента в нормальное состояние.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни актер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в культовой киносаге «Звездные войны».