Умер озвучивший Дарта Вейдера в саге «Звездные войны» актер Джеймс Эрл Джонс

Получивший мировую славу благодаря своему голосу, что был отдан персонажу Дарта Вейдера в культовой голливудской киносаге «Звездные войны», американский актер Джеймс Эрл Джонс ушел из жизни в возрасте 92-х лет, пишет издание Deadline.

Причины смерти артиста не приводятся. Сообщается только, что скончался Джонс в своем доме в штате Нью-Йорк в кругу семьи.

«Джеймс Эрл Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года», — приводится в заметке.

Стоит отметить, что не только голосом знаменитого антагониста «Звездных войн» прославился Джонс. Артист был задействован во множестве других кинематографических проектов. В частности, его голосом говорят герои «Симпсонов», «Улицы Сезам». Также он принимал участие в работах над анимационными фильмами «Король лев 2: Гордость Симбы» и «Роботы».

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