Актеры из Воскресенска стали победителями театрального фестиваля в Мордовии

На мероприятии присутствовали глава региона Артем Здунов и митрополит Зиновий.

Так, здесь выступили почти два десятка творческих коллективов из более чем десяти регионов страны. Ребята из Воскресенска представили комедийный мюзикл «Табачный капитан» из XVIII века. Номер был высоко оценен как выступление с самой талантливой режиссурой и ярким раскрытием образов. Помимо этого, жюри особенно отметило игру двух ребят из подмосковного городского округа, которые выиграли призы за лучшие женскую и мужскую роль второго плана.

Кадеты из Воскресенска представляли на мордовском фестивале не только родной округ, но и весь регион, поскольку были единственными участниками из Московской области. Театральное соревнование приурочили к годовщине с момента канонизации Федора Ушакова в Республике.