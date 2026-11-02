Более 200 единиц техники подготовил к зимнему периоду Мособлводоканал
Мособлводоканал подготовил к зиме 243 единицы спецтехники
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Мособлводоканал подготовил к зимнему периоду 243 единицы спецтехники. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, в режим повышенной готовности перевели каналопромывочные машины, илососы, автомобильные краны, краны-манипуляторы, экскаваторы, автоцистерны, буровые комплексы.
Кроме того, аварийно-восстановительные службы укомплектовали расходными материалами и запасным оборудованием. Помимо этого, были организованы учения, в ходе которых были отработаны действия диспетчерской службы и ремонтных групп в случае аварийной ситуации.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.