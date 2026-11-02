Тропические лакомства отправят на СВО: лыткаринские активисты готовят полезный десерт для бойцов

Партию сочного манго для приготовления сухих пайков бойцам СВО передали предприниматели Лыткарина, сообщает REGIONS со ссылкой на подробности от волонтеров объединения «Русские своих не бросают».

Шесть ящиков спелых тропических фруктов поступили активистам из проекта «ГИД Просушка». Ранее бизнесмены уже снабжали волонтеров томатами и зеленью для супов, а также яблоками и грушами, которые фасуют в порционные пакетики в виде хрустящих фруктовых чипсов. Теперь в рационе военнослужащих появятся и экзотические витаминные лакомства.

Лыткаринская команда «ГИД Просушка» занимается заготовкой сухих обедов с 2022 года. Волонтеры вручную высушивают овощи, грибы и зелень, после чего фасуют порции борщей, грибных супов и каш, которые достаточно просто залить кипятком. За время работы активисты изготовили порядка 110 тысяч порций, ежемесячно отправляя на передовую около 2000 пайков.

Масштабную поддержку оказывает и само объединение «Русские своих не бросают». С начала 2026 года волонтеры направили в зону конфликта и приграничные регионы свыше 50 тонн гуманитарных грузов, включая медикаменты, генераторы, одежду и запчасти. Ежемесячно активисты отгружают порядка шести тонн помощи.