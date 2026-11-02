Тропические лакомства отправят на СВО: лыткаринские активисты готовят полезный десерт для бойцов

REGIONS: из Подмосковья бойцам в зону СВО отправят фруктовые чипсы из манго

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Партию сочного манго для приготовления сухих пайков бойцам СВО передали предприниматели Лыткарина, сообщает REGIONS со ссылкой на подробности от волонтеров объединения «Русские своих не бросают».

Шесть ящиков спелых тропических фруктов поступили активистам из проекта «ГИД Просушка». Ранее бизнесмены уже снабжали волонтеров томатами и зеленью для супов, а также яблоками и грушами, которые фасуют в порционные пакетики в виде хрустящих фруктовых чипсов. Теперь в рационе военнослужащих появятся и экзотические витаминные лакомства.

Лыткаринская команда «ГИД Просушка» занимается заготовкой сухих обедов с 2022 года. Волонтеры вручную высушивают овощи, грибы и зелень, после чего фасуют порции борщей, грибных супов и каш, которые достаточно просто залить кипятком. За время работы активисты изготовили порядка 110 тысяч порций, ежемесячно отправляя на передовую около 2000 пайков.

Масштабную поддержку оказывает и само объединение «Русские своих не бросают». С начала 2026 года волонтеры направили в зону конфликта и приграничные регионы свыше 50 тонн гуманитарных грузов, включая медикаменты, генераторы, одежду и запчасти. Ежемесячно активисты отгружают порядка шести тонн помощи.

Актуально
Лыткарино

Читайте также

Один штамм коронавируса вызвал опасения в российском регионе: жителей предупредил Роспортребнадзор

Один штамм коронавируса вызвал опасения в российском регионе: жителей предупредил Роспортребнадзор

Тошнит после шашлыка или торта: врач назвала орган, который первым подает сигнал тревоги

Тошнит после шашлыка или торта: врач назвала орган, который первым подает сигнал тревоги

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

Тихий враг в тарелке: как свежие яйца и парное молоко отправляют на больничную койку

Тихий враг в тарелке: как свежие яйца и парное молоко отправляют на больничную койку

Смазать болты — ошибка: водители совершают фатальную ошибку при замене шин

Смазать болты — ошибка: водители совершают фатальную ошибку при замене шин

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

Солнечно и сухо: синоптик рассказал, когда насладиться теплом в Московском регионе

Солнечно и сухо: синоптик рассказал, когда насладиться теплом в Московском регионе

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Специалист Бондарь назвал вещи, которые нельзя оставлять на балконе

Песков высказался о приезде украинского омбудсмена в Россию

Песков высказался о приезде украинского омбудсмена в Россию

Конец эпохи скинни: стилисты назвали главный тренд джинсов для мужчин

Конец эпохи скинни: стилисты назвали главный тренд джинсов для мужчин

Добавьте mosregtoday.ru в избранное