В Московской области за неделю зафиксировали около 700 случаев сброса отходов вне контейнерных площадок
Почти 700 случаев сброса мусора вне КП выявили в Подмосковье за неделю
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю зафиксировали 694 случая сброса отходов вне контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За неделю нарушителям направили 169 постановлений об административных правонарушениях. В общей сложности нарушителей оштрафовали на ₽2,1 млн.
Фиксировать подобные нарушения помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Они определяют госномер автомобиля, после чего владелец машины получает штраф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.