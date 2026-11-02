В Московской области за неделю зафиксировали около 700 случаев сброса отходов вне контейнерных площадок

Почти 700 случаев сброса мусора вне КП выявили в Подмосковье за неделю

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье за неделю зафиксировали 694 случая сброса отходов вне контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За неделю нарушителям направили 169 постановлений об административных правонарушениях. В общей сложности нарушителей оштрафовали на ₽2,1 млн.

Фиксировать подобные нарушения помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Они определяют госномер автомобиля, после чего владелец машины получает штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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