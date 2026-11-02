Жуткий танец ворон на закате сняли на видео в Ногинске

Общество

Фото: [max.ru/bgoonline]

Жители Ногинска сняли на видео огромную стаю ворон, которая на фоне багрового заката синхронно меняла направление и выписывала в небе причудливые фигуры. Кадры разошлись по местным пабликам и вызвали споры о мистике и природных явлениях, передает REGIONS.

Пользователи сравнили увиденное со сценами из фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Одна из жительниц, Анна К., отметила, что зрелище жутковатое, особенно под багровый закат, — как в кино, только в реальности. Некоторые стали приплетать к картинке мистику и плохой знак: событие как раз случилось после Велесовой ночи.

Однако орнитолог Евгений Коблик объяснил, что такое поведение называют мурмурацией. Чаще всего в плотные стаи собираются скворцы, но похожие маневры демонстрируют и галки с воронами. По словам специалиста, это не хаотичное движение, а сложный эволюционный механизм: большая стая помогает защищаться от хищников — соколу или ястребу трудно выбрать конкретную жертву в постоянно меняющей форму массе. Кроме того, птицы могут обмениваться информацией о безопасном месте ночевки и источниках корма.

Никакой мистики или телепатии в явлении нет: каждая птица реагирует на движения ближайших сородичей, поэтому вся стая мгновенно меняет направление.

Народные приметы связывают вечерние крики ворон с переменой погоды, ветром или дождями. Ученые же объясняют происходящее сезонным поведением: осенью птицы чаще собираются перед ночевкой, миграцией или подготовкой к зиме.

Наблюдать такие стаи в Подмосковье можно в октябре и ноябре примерно за 30–40 минут до захода солнца — на открытых пространствах рядом с лесополосами и городскими парками.

Актуально
Ногинск

Читайте также

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Бокал после работы: названы 5 неочевидных сигналов развития алкогольной зависимости

Бокал после работы: названы 5 неочевидных сигналов развития алкогольной зависимости

Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Северной Корее

Жених из Лондона оставил россиянку без ₽200 тысяч

Жених из Лондона оставил россиянку без ₽200 тысяч

В Подмосковье стартует 14 сезон многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Подмосковье стартует 14 сезон многопрофильной олимпиады «Звезда»

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

В Орехово-Зуеве выпустили аромасвечи с запахами города

В Орехово-Зуеве выпустили аромасвечи с запахами города

Заморский монстр добрался до Химок: гигантский таракан напугал жителей многоэтажки

Заморский монстр добрался до Химок: гигантский таракан напугал жителей многоэтажки

В Талдомском округе открыли второй памятный знак в честь героев, павших в ходе СВО

В Талдомском округе открыли второй памятный знак в честь героев, павших в ходе СВО

Во сколько обходится кот: ветеринар из Подмосковья раскрыл честный финансовый расчет

Во сколько обходится кот: ветеринар из Подмосковья раскрыл честный финансовый расчет

Добавьте mosregtoday.ru в избранное