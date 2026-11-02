Жуткий танец ворон на закате сняли на видео в Ногинске

Жители Ногинска сняли на видео огромную стаю ворон, которая на фоне багрового заката синхронно меняла направление и выписывала в небе причудливые фигуры. Кадры разошлись по местным пабликам и вызвали споры о мистике и природных явлениях, передает REGIONS .

Пользователи сравнили увиденное со сценами из фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Одна из жительниц, Анна К., отметила, что зрелище жутковатое, особенно под багровый закат, — как в кино, только в реальности. Некоторые стали приплетать к картинке мистику и плохой знак: событие как раз случилось после Велесовой ночи.

Однако орнитолог Евгений Коблик объяснил, что такое поведение называют мурмурацией. Чаще всего в плотные стаи собираются скворцы, но похожие маневры демонстрируют и галки с воронами. По словам специалиста, это не хаотичное движение, а сложный эволюционный механизм: большая стая помогает защищаться от хищников — соколу или ястребу трудно выбрать конкретную жертву в постоянно меняющей форму массе. Кроме того, птицы могут обмениваться информацией о безопасном месте ночевки и источниках корма.

Никакой мистики или телепатии в явлении нет: каждая птица реагирует на движения ближайших сородичей, поэтому вся стая мгновенно меняет направление.

Народные приметы связывают вечерние крики ворон с переменой погоды, ветром или дождями. Ученые же объясняют происходящее сезонным поведением: осенью птицы чаще собираются перед ночевкой, миграцией или подготовкой к зиме.

Наблюдать такие стаи в Подмосковье можно в октябре и ноябре примерно за 30–40 минут до захода солнца — на открытых пространствах рядом с лесополосами и городскими парками.