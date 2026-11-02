Движение по двум отремонтированным мостам открыли в Одинцово и Серпухове

В Подмосковье открыли движение по двум мостам в Одинцово и Серпухове. На объектах провели капитальный ремонт, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на мосту 1990 года постройки через реку Нару возле деревни Наро-Осаново и на мосту 1967 года постройки через реку Речму у деревни Бутурлино.

В рамках капремонта были демонтированы элементы старого сооружения, построены новые монолитные береговые опоры, установлены балки пролетного строения, уложено новое покрытие.

На мосту в Серпухове продолжаются финальные работы. В связи с этим на объекте могут ввести временные ограничения для движения транспорта.

Ремонт и строительство транспортных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.