Ремонт остановок провели в 10 округах Московской области за неделю

В Подмосковье за неделю отремонтировали остановки в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на региональных дорогах в Коломне, Серпухове, Лобне, Королеве, Дубне, Богородском округе, Мытищах, Люберцах, Одинцово, Можайске.

К примеру, в окружных центрах отремонтировали остановки на Батарейной улице в Лобне, на Шоссейной улице в Королеве, на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, на улице Текстилей в Ногинске.

В Мытищах ремонт провели в деревне Пирогово, в Люберцах — в пгт Красково, в Одинцово — в селе Жаворонки, в Можайске — в деревне Холм.

Поддержание транспортных объектов в хорошем состоянии — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.