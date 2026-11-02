Модернизация комплекса очистных сооружений завершилась в ЗАТО Восход. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках капремонта привели в порядок блок механической очистки, систему денитрификации, воздуходувку, биореакторе, установку ультрафиолетового обеззараживания. Также заменили 40 м трубопровода и отремонтировали емкости. В завершение благоустроили прилегающую территорию.

Мощность обновленного комплекса составляет 800 кубометров в сутки. Положительные изменения почувствуют свыше 2 тыс. местных жителей.

Работы провели в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.