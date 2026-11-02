Заявление клирика: священник Ефанов разрешил молитву за покончивших с собой

Настоятель Воскресенского храма села Болотново протоиерей Андрей Ефанов выступил с подробными разъяснениями православных традиций, касающихся подачи милостыни и личной молитвы за людей, добровольно ушедших из жизни. Священнослужитель опроверг распространенное заблуждение о существовании греха или полного церковного запрета на такие прошения, подчеркнув значение искреннего молитвенного обращения за любую душу.

Как пояснил протоиерей Ефанов, подача милостыни представляет собой просьбу к другому верующему человеку сотворить молитву об усопшем, подкрепив тем самым личные прошения родных. Поминовение допускается в отношении любого человека, вне зависимости от степени родства. Священник подчеркнул, что нет никакого греха ни в том, чтобы молиться об умершем по собственному сердцу, ни в том, чтобы отозваться на просьбу человека, подавшего милостыню.

При этом клирик обратил внимание на важный смысловой нюанс: употребление продуктов не является фактом поминовения само по себе. Поминальные действия осуществляются исключительно через духовное, молитвенное обращение. Когда милостыня передается едой или вещами, важно четко называть имя усопшего и в скобках указывать обстоятельства его кончины, чтобы молящийся понимал специфику ситуации.

Священнослужитель также добавил, что совершение любых благих дел неизбежно сопровождается духовными искушениями, однако милостыня и молитва за добровольно ушедших остаются важным проявлением милосердия.