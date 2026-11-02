В Подмосковье объем экспорта продукции АПК в Китай за 10 месяцев составил 275 тыс. тонн

Подмосковье за 10 месяцев текущего года экспортировало в Китай 275 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть экспортируемой продукции — мясо. Так, на свинину приходится 29%, на говядину — 23%, на птицу — 16%.

Как отметили в ведомстве, физический объем поставок вырос на 4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Китай — одно из важнейших направлений для экспорта продукции подмосковного АПК. Рост поставок показывает востребованность нашей продукции на этом рынке и открывает дополнительные возможности для региональных производителей», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского округа обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье.