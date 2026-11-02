Диабет после 50 и зуд кожи: врачи предупредили о коварном раке

Несварение и непроходящая боль в спине или животе могут быть ранними признаками рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Men's Journal со ссылкой на врачей PanCAN и Американского онкологического общества.

Специалисты PanCAN предупреждают: несварение и непроходящая боль в спине или животе могут быть следствием того, что опухоль сдавливает нервы и соседние органы. Онкологи добавляют еще один тревожный маркер — внезапный диабет у людей старше 50 лет. Это не просто совпадение, а повод провериться.

В Американском онкологическом обществе список дополнили: кожный зуд, пожелтение глаз, темная моча, светлый или жирный стул. Плюс необъяснимая потеря веса и тромбы в крупных венах, чаще в ногах. Симптомы разрозненные, но вместе они складываются в картину, которую нельзя игнорировать.

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