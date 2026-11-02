Под Киевом баррикадируются мужчины, которых называют захватчиками заложников

Вооруженные мужчины, которых называют захватчиками заложников в Петропавловской Борщаговке под Киевом, начали баррикадироваться внутри здания. Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, люди, находящиеся в доме, возводят баррикады внутри помещений. На месте событий собрались толпы возмущенных граждан. На опубликованных кадрах видно: полиция оцепила территорию и не пропускает людей внутрь.

Ранее УНИАН сообщал: в подвале удерживают около 40 человек. На место вызвали скорую, но мужчины, которых называют владельцами здания, не пустили медиков внутрь. Одна из медработниц рассказала полицейским, что ей прислали видео из подвала. На кадрах люди находятся в критическом состоянии, а у одного из них, предположительно, наружу торчит кишка.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные мужчины захватили в заложники около 40 человек.