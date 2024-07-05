Актриса Анна Пескова рассказала о своих предпочтениях в отдыхе

Актриса кино и продюсер Анна Пескова призналась, что она любит разнообразный и познавательный отдых. Об этом она рассказала Regions.

«Например, времяпрепровождению на пляже предпочту поездку на автомобиле по округе, чтобы изучить страну, где я оказалась, культуру, красоты, кухню, пообщаться с местными жителями», — сообщила Пескова.

Она добавила, что также любит гулять перед снов вокруг своего дома по поселку, чтобы «подышать свежим воздухом и набраться сил». Актриса уточнил, что вместе с мужем и дочерью она живет в частном доме в Московской области.

Полное интервью с Анной Песковой читайте на сайте Regions.