Министерство юстиции зарегистрировало приказ МВД № 818, который меняет порядок оформления отстранения водителей от управления автомобилем и задержания транспортных средств. Инспекторы смогут вносить соответствующие сведения в уже составленные процессуальные документы вместо оформления отдельных протоколов. Об этом сообщает «Российская газета» .

Какие документы больше не обязательно оформлять отдельно

Ранее отстранение водителя от управления и задержание автомобиля требовали отдельных протоколов. Теперь сведения об отстранении можно будет внести в протокол о направлении на медицинское освидетельствование, задержании машины или административном правонарушении. Также для этого предусмотрены определение о возбуждении дела и постановление по нему.

Аналогичным образом можно оформить задержание автомобиля: соответствующую запись разрешается внести в протокол об административном правонарушении, определение о возбуждении дела или постановление.

При этом отдельные протоколы по-прежнему можно составлять. Если инспектор оформляет самостоятельный документ об отстранении водителя, его копию должны вручить автомобилисту.

Направление на медосвидетельствование останется обязательным документом

Упрощение касается прежде всего фиксации отстранения от управления и задержания транспорта. Само направление водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения по-прежнему оформляется отдельным протоколом, копию которого обязаны выдать водителю.

В документах должны быть указаны необходимые сведения: дата, время, место и основание принятого решения, данные инспектора, водителя и транспортного средства. При задержании машины также фиксируется информация о лице или организации, которым поручено исполнить это решение.

Когда вступят в силу новые правила

Изменения закреплены приказом МВД России от 9 октября 2026 года № 818. Документ зарегистрировали в Минюсте 25 ноября, а его вступление в силу назначено на 6 декабря 2026 года.

Новый порядок распространяется не только на случаи управления автомобилем в состоянии опьянения, но и на другие ситуации, когда предусмотрены отстранение водителя от управления или задержание транспортного средства.