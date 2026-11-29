Электромобиль может быть выгоднее бензинового автомобиля не только при покупке с господдержкой, но и в процессе эксплуатации. Журналисты сравнили расходы на российский Evolute i-Joy и условный бензиновый кроссовер сопоставимых размеров с двигателем мощностью 163 л. с. Расчет сделан на 3 года и пробег 50 тысяч километров. Об этом сообщает Autonews .

Экономия на зарядке превышает 212 тысяч рублей

Самая заметная разница обнаружилась в расходах на энергию. При стоимости электроэнергии около 17 рублей за 1 кВт·ч зарядка Evolute i-Joy на протяжении 50 тысяч километров обойдется примерно в 127,5 тысячи рублей.

Для сравнения, бензиновому кроссоверу с расходом 10 литров на 100 километров потребуется около 5 тысяч литров топлива. При цене АИ-92 в 68 рублей за литр расходы составят 340 тысяч рублей.

Таким образом, использование электромобиля позволит сэкономить около 212,5 тысячи рублей за 3 года.

Бесплатная парковка дает еще 300 тысяч рублей

Дополнительное преимущество электромобилей — возможность бесплатно пользоваться городскими парковками. В расчете Autonews для бензинового автомобиля заложены расходы на стоянку в размере 16 тысяч рублей в месяц.

За 3 года такая сумма составила бы 576 тысяч рублей. Однако в итоговую экономию авторы расчета включили 300 тысяч рублей, учитывая условный сценарий использования парковочных льгот.

Обслуживание электромобиля обходится дешевле

У электрокара нет моторного масла, масляного фильтра, свечей зажигания и ряда других расходных элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, благодаря рекуперативному торможению тормозные колодки и диски изнашиваются медленнее.

За 50 тысяч километров владельцу бензинового кроссовера потребуется пройти 5 технических обслуживаний общей стоимостью около 115 тысяч рублей. Для Evolute i-Joy предусмотрено примерно 3 посещения сервиса на сумму 62,7 тысячи рублей.

Разница составит около 50 тысяч рублей. Еще примерно 25 тысяч рублей можно сэкономить за счет отсутствия транспортного налога в рамках приведенного расчета.

Итоговая экономия за 3 года

Если сложить выгоду от более дешевой зарядки, бесплатной парковки и обслуживания, получится около 562,5 тысячи рублей за 3 года эксплуатации.

В расчете также упоминаются дополнительные преимущества: для российских электромобилей предусмотрен бесплатный проезд по отдельным платным трассам, а отсутствие транспортного налога снижает ежегодные расходы владельца.

Государственные программы делают покупку электрокара доступнее. В 2026 году на льготное кредитование выделили 20 млрд рублей, а максимальная выгода по отдельным программам достигала 925 тысяч рублей. С 1 декабря 2026 года скидка при покупке электромобиля или гибрида в кредит должна составить 10%, но не более 500 тысяч рублей. В 2027 году поддержку планируют сохранить в уменьшенном размере.

При этом реальная выгода от владения электромобилем зависит от пробега, стоимости зарядки, доступности парковочных льгот и условий эксплуатации. Поэтому приведенные цифры отражают конкретный расчетный сценарий, а не гарантированную экономию для каждого автовладельца.