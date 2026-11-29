Крупные финансисты сознательно избегают публичности, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны государственных или криминальных структур, а также в силу особенностей аналитического склада ума. Об этом на примере британского миллиардера Питера де Пютрона рассказал аналитик Беляев , передает «Главный Региональный» .

По словам эксперта, в интернете невозможно обнаружить ни одной фотографии 63-летнего де Пютрона или записи его публичных выступлений — избегать деловых форумов и светских мероприятий он начал еще в начале 2000-х годов, заработав свой первый миллиард. Партнерам сообщают место встречи за несколько минут до начала, перед входом у них забирают мобильные телефоны, разрешая пронести только бумагу и карандаш; при общении бизнесмен держится напряженно и избегает откровенности. Состояние де Пютрона оценивается примерно в 12 миллиардов долларов, а его основой стала лондонская компания G-Research, где около тысячи математиков, физиков и специалистов по машинному обучению анализируют массивы данных для прогнозирования биржевых котировок. В самой фирме информация разделена между командами, а персонал подписывает соглашения о неразглашении и многолетний запрет на переход к конкурентам.

Судебный спор вокруг Williams и психология владельцев крупного капитала

Несмотря на стремление оставаться в тени, недавно имя Питера де Пютрона оказалось связано с разбирательством с бывшей главой отдела маркетинга команды Williams (которую поддерживает G-Research) Клаудией Шварц: она заявила, что миллиардер вмешивался в договорные отношения и влиял на управление компанией — владельцем команды, однако сам предприниматель эти обвинения отвергает.

Комментируя подобную закрытость, аналитик Беляев пояснил, что обладание большим капиталом вынуждает проявлять повышенную осторожность и не афишировать личную жизнь, добавив, что определенная асоциальность нередко сопутствует нестандартному мышлению и свойственна математикам и шахматистам, привыкшим просчитывать свои шаги наперед.