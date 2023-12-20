Актриса Плаксина госпитализирована с воспалением брюшной полости
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Актриса и исполнительница одной из ролей в фильме «Елки» Елена Плаксина госпитализирована в медучреждение с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что у нее выявлен перитонит на фоне гангренозного аппендицита, поэтому потребовалась срочная операция.
Добавляется, что ей грозил летальный исход, однако врачам удалось спасти актрисе жизнь.
Уточняется, что в настоящее время Плаксина чувствует себя нормально и играет на сцене.