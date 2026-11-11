Устойчивый мир на Украине наступит только после разрешения конфликта военным путем и победы Вооруженных сил РФ, считает член Совета Международного движения «Другая Украина», политолог Александр Дудчак. Нынешние же переговоры, по его словам, ценны лишь тем, что на них стороны договариваются об обмене пленными. Таким мнением эксперт поделился с Общественной Службой Новостей.

Ранее завершился очередной раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, по итогам встречи заявил, что стороны принципиально договорились о масштабном обмене пленными, в который, как уточнили в Генштабе ВС РФ, включат свыше тысячи человек с обеих сторон. Мединский также отметил, что прежняя система безопасности в Европе не работает и нуждается в полной перестройке, положительно отозвавшись об участии американцев в диалоге.

Переговоры закончились тем, чем и должны были закончиться. Вполне ожидаемо. Никаких прорывов не было. Если переговоры заканчиваются соглашением об обмене пленными, это уже успех, — говорит политолог Дудчак.

Эксперт отметил, что американцам нужно было провести эти переговоры до выборов в Конгресс 3 ноября, поэтому теперь результат трехсторонней встречи интересует их уже не так сильно.

Дудчак подчеркнул, что позиция России осталась прежней: вопрос будет решаться на поле боя, так как Украина не обладает способностью соблюдать обещания, а европейцы игнорируют интересы РФ. «У России осталась позиция тоже прежняя. Все по-своему видят архитектуру безопасности, вопрос будет решаться на поле боя, Россия будет добиваться поставленных целей военным путем», — указал собеседник издания. При этом политолог заметил, что успех ВС РФ не обязательно требует прямого захвата Киева. По его словам, создаются условия, при которых функционирование ВСУ становится очень сложным, а содержание режима и территории — все дороже из-за уничтожения экспортных отраслей, портов и системной работы ВКС РФ по инфраструктурным объектам.

Касательно перспективы дальнейших переговоров, Дудчак добавил, что если они приводят к обмену пленными, то их имеет смысл продолжать. Однако к урегулированию конфликта это не приведет.

Если нужно установить долгосрочный мир с учетом интересов всех сторон, то можно говорить о переговорах, которые произойдут после ликвидации нацистского режима на Украине и отказа его спонсоров от его дальнейшей поддержки, — считает эксперт.

Ранее в Германии объяснили, почему Европу не позвали за стол переговоров в Абу-Даби.