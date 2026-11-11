Не просто липосакция: Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза

Телеведущая Дана Борисова решилась на очередную радикальную меру в борьбе за идеальную внешность, запланировав на январь будущего года сложную абдоминопластику. В беседе с Общественной Службой Новостей 50-летняя звезда призналась, что поводом для хирургического вмешательства стали съемки в реалити-шоу «Выживалити». Увидев себя со стороны, теледива испытала настоящий шок: по ее словам, экран прибавляет не стандартные пять-семь килограммов, а все 10–15.

Я заметила, что у меня диастаз, то есть расхождение мышц брюшной области. В связи с этим я хочу сделать себе абдоминопластику. Я, конечно, понимаю, что экран прибавляет лишние 5-7 килограммов, но там явно все 10-15, если смотреть на меня, — поделилась Борисова.

Ведущая намерена не просто откачать жир из брюшной области, а полностью изменить свой силуэт, иссечь излишки кожи и сшить разошедшиеся мышцы пресса. По словам звезды, это довольно сложная операция, которая может длиться больше четырех часов, но она не боится ни осложнений, ни сложного реабилитационного периода.

Уже в январе я буду с новой фигурой и вернусь в свои проекты абсолютно другой, — заявила Борисова, отметив, что операция пройдет в Санкт-Петербурге у ведущего хирурга Артура Христенко.

Ранее она рассказала о своем срыве без таблеток.