В Абу-Даби завершились двусторонние переговоры, посвященные процессу урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на то, что по итогам встречи не были подписаны какие-либо конкретные договоренности, главным практическим результатом стало согласование гуманитарных вопросов. Журналисты сообщают, что стороны договорились о новом масштабном обмене военнопленными и телами погибших, параметры которого будут объявлены в ближайшее время.

Собственную точку зрения по данному вопросу Общественной Службе Новостей высказал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак. По его словам, результаты от встречи в Абу-Даби стали такими, какими их и ожидали.

Рассчитывать на какой-то прогресс не приходилось, поэтому изначально успехом можно было считать соглашение об обмене военнопленными и телами погибших. Сейчас уже заявляется, что такие соглашения готовятся. Это позитивный результат, — отметил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что европейцы не были за столом переговоров, но продолжают влиять на позицию Украины, при этом у них «напрочь отсутствует желание устанавливать мир». Им нужен только такой мир, при котором Россия будет в их полном подчинении. Но такого по определению никогда не будет. Поэтому какие-то переговоры с европейцами можно будет вести только тогда, когда украинский политический режим прекратит свое существование.

При этом эксперт отметил, что ехать на переговоры было необходимо. США просили обе стороны принять участие, а для России было важно развеять иллюзии западного сообщества в том, что у них остаются варианты победы над Москвой. Кроме того, были надежды на то, что у европейцев «прорежется здравый смысл».

Центральной темой дискуссий, помимо гуманитарных вопросов, стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что миру нужна обновленная система, которая не будет действовать в ущерб отдельным странам. При этом российская делегация выразила благодарность посланникам президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру за активное участие, отметив, что Европе следовало бы у них поучиться желанию достичь мира.

Ранее политолог Вайнер заявил, что Абу-Даби стал прологом к саммиту в Китае.