«Черная магия»: продюсер озвучил новую версию гибели Сергея Соседова

Продюсер Сергей Дворцов выдвинул шокирующую версию гибели музыкального критика Сергея Соседова, заявив, что его могли устранить с помощью черномагических практик. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт предположил, что в шоу-бизнесе часто используют любые методы борьбы с неугодными, и Соседову могли сделать «порчу на смерть».

Дворцов, ссылаясь на собственный опыт столкновения с магией, посоветовал родственникам критика, помимо работы со следственными органами, обратиться к проверенному экстрасенсу, чтобы узнать истинные обстоятельства кончины артиста.

Напомним, что музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет в якутском городе Нерюнгри. Трагедия произошла в гостинице «Дархан», куда он прибыл в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По официальным данным, подтвержденным медицинским заключением и обнародованными кадрами с камер видеонаблюдения, Соседов поднимался по лестнице, на третьей ступеньке пролета остановился и резко упал навзничь. Причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние.

Несмотря на официальную квалификацию трагедии как несчастного случая, обстоятельства гибели вызывают вопросы у общественности и Следственного комитета. На записи видно, что критик шел заторможенно, держась за перила, что породило в ток-шоу версии о внезапном инсульте, отравлении или потере сознания из-за скачка давления. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, а родственники критика добиваются тщательной проверки всех обстоятельств, не исключая версию Дворцова о магическом воздействии.

Ранее криминалист исключил самые обсуждаемые версии смерти Сергея Соседова.